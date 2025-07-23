Агент вингера Динамо Анхеля Торреса Мауро Буске обратился к футболисту и его брату по поводу трагической новости о смерти их отца.

"Жизнь снова ставит перед вами чрезвычайно тяжелое испытание. Но вы преодолеете его. Вы сильные, вы – мужчины, и так же, как раньше преодолевали другие трудности, пройдете и это – еще более стойкими, еще сильнее.

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Знайте: я рядом. Мы все рядом с вами – всегда. В это время скорби мы искренне разделяем вашу боль и поддерживаем вас и всю вашу семью из-за мучительной потери вашего дорогого отца.

Пусть Господь примет его душу и дарует ей вечный покой в самых высоких небесах. Светлая память, Хуан Анхель Торрес Роа", – написал Буске на своей странице в Instagram.

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