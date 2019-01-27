Умер отец Рабьо, который последние 12 лет был парализован

Ушел из жизни Мишель Провост, отец хавбека ПСЖ и сборной Франции Адриена Рабьо.

Как сообщает Le Parisien, Рабьо отсутствует на матче ПСЖ и Ренна, который идет в эти минуты, из-за смерти отца. По информации источника, последние 12 лет своей жизни Мишель был прикован к постели.

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К слову, это уже не первая потеря в семье Рабьо в этом году. В середине января перестало биться сердце бабушки Адриена.

Напомним, Рабьо отказывается продлевать контракт с ПСЖ. Поэтому парижане перевели игрока в дубль. Соглашение ПСЖ с футболистом действует до лета 2019 года.

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