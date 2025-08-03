В ночь с 1 на 2 августа в Днепре ушел из жизни Валерий Рыкун, экс-игрок Динамо и отец легенды Металлиста Александра Рыкуна.

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Валерий Васильевич родился 5 сентября 1950 года. Свой футбольный путь Рыкун-старший начал в Днепре, в 1969 году он в составе юношеской сборной СССР получил бронзовые медали чемпионата Европы U-18, став при этом лучшим полузащитником турнира.

После удачного выступления за сборную Валерия пригласили во вторую команду киевского Динамо, куда он попал под прикрытием службы во внутренних войсках, хотя тренер сборной Евгений Лядин составлял ему протекцию в Динамо из Москвы. Впрочем, в составе Динамо Рыкуну не удалось себя проявить, после чего его отчислили из команды и вернули в воинскую часть.

После окончания службы Валерий Рыкун вернулся в Днепр, однако на предсезонных сборах в Сочи серьезно нарушил режим с партнером по команде Василием Лябиком. Футболист отказался извиниться перед Лобановским, который тогда возглавлял клуб, и был отчислен из команды.

После Днепра профессиональная карьера Рыкуна-старшего завершилась. Он стал работать слесарем на заводе и выступал за любительскую команду Вихрь. Валерий имел проблемы с алкоголем, из-за чего тренер Вихора Цалик Цадиков был вынужден покупать Рыкуну одежду, чтобы он не пропил все деньги. В 1974 году футболист был отчислен из команды, но он продолжил играть на любительском уровне.

В 1978 году у Валерия родился сын Александр, который также имел проблемы с режимом, но стал легендой украинского футбола.

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