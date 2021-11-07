Бывший футболист и тренер Луиджи Малдера скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Милана. Он защищал цвета "россонери" в 1965-1966 и 1969-1971 годах. Причины смерти не разглашаются.

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Напомним, Малдера провел более 400 матчей в итальянских профессиональных лигах на позиции защитника. За свою карьеру он успел поиграть за Милан, Верону, Монцу, Катандзаро, Пьяченцу и Сереньо. В составе Милана завоевал Кубок чемпионов Европы (1968/69) и Межконтинентальный кубок (1969). После того как повесил бутсы на гвоздь, он с 1982 по 1997 гг. возглавлял молодежную команду Милана.

Напомним, Луиджи – отец Андреа Малдеры, бывшего помощника Андрея Шевченко в сборной Украины.

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