Накануне на 68 году жизни перестало биться сердце Анатолия Алексеевича Гусева, сообщает официальный сайт киевлян .

Умер брат Диего Марадоны – он тоже был футболистом

Динамо выразило соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой. Недавно другой ассистент Мирчи Луческу Эмилиан Карас тоже остался без отца .

Напомним, в этом году Олег Гусев развелся с женой Марией и во второй раз стал холостяком.

Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву