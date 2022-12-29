Умер отец Гусева
10:57 - Читати українською
Печальное известие получил Олег Гусев, ассистент Мирчи Луческу. В вечность отошел его отец.
Накануне на 68 году жизни перестало биться сердце Анатолия Алексеевича Гусева, сообщает официальный сайт киевлян.
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Динамо выразило соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой. Недавно другой ассистент Мирчи Луческу Эмилиан Карас тоже остался без отца.
Напомним, в этом году Олег Гусев развелся с женой Марией и во второй раз стал холостяком.
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