"Завтра у тебя должен был бы быть день рождения ... Но у Бога другой план на этот день. Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой! В четверг ты должен был бы как всегда смотреть футбол, болеть, переживать, а после игры набрать мне и сказать "Сынок, ты, как всегда, лучший"...

Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендер-пати, как ты со всеми ребятами общался и кайфовал: "Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные". Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру "сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший". Не забывайте позвонить родным, никогда не знаешь когда случится "тот самый день", – поделился Судаков в своем Instagram.

Добавим, что подробности смерти отца Георгия Судакова Виктора пока не разглашаются. Мужчине было 50 лет, а завтра, 13 августа, он должен был отпраздновать свой день рождения.

