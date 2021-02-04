Печальная весть пришла от киевского Динамо – перестало биться сердце Михаила Суркиса, отца президента Динамо Игоря Суркиса и его брата Григория.

На 102-м году оборвалась жизнь Михаила Суркиса, отца Игоря и Григория Суркисов, сообщает официальный сайт Динамо.

Умер брат Рината Ахметова

"Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек-легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Отметим, что отец Игоря и Григория Суркисов в течение 60 лет был военным медиком. Основная специализация – невропатолог. Он принимал участие во Второй мировой войне. Напомним, Игорь Суркис является президентом Динамо с 10 июня 2002 года. До этого боссом клуба был его старший брат Григорий.

Українець рветься в Екстраклясу: ділив район з озброєними хуліганами і відмовив Кварцяному – ризикуємо його втратити