На 80-м году жизни скончался Евгений Карас – отец ассистента наставника Динамо Эмилиана Караса, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Пресс-служба "бело-синих" уже выразила соболезнования Эмилиану, его родным и близким в связи с тяжелой утратой. "Руководство клуба, тренеры и игроки команды, все динамовцы искренне сочувствуют потере семьи Караса", – говорится на сайте киевлян. Напомним, что в марте 2021 года остановилось сердце матери Эмилиана, Екатерины Ивановны.

К слову, специалист еще в июле 2020 года вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу и помог команде оформить домашний требл, выиграв Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины в течение одного сезона.

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