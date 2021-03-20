Экс-капитан Лидса умер в возрасте 74 лет после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт клуба. Лоример в течении последнего месяца находился в госпитале.

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"Вклад Питера в Лидс Юнайтед никогда не будет забыт, и его смерть оставляет огромный пробел в семье клуба. Лоример всегда оставаться иконой, и его наследие на Элланд Роуд будет жить дальше. Наши мысли с женой Питера Сью и остальной его семье в это непростое время", – говорится в сообщении клуба.

Шотландец является лучшим бомбардиром в истории клуба, наколотив 238 голов в 735 встречах с 1962 по 1979 годы и с 1983 по 1985 годы. Лоример в составе Лидса выигрывал Кубок Лиги (1968 год), чемпионат Англии (1969 и 1974 годы), Суперкубок страны (1969 год) и Кубок Англии (1972 год).

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