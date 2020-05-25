Умер легендарный защитник Севильи Кампаналь

Бывший защитник сборной Испании Марселино Кампаналь скончался на 90-м году жизни.

Перестало биться сердце бывшего защитника Севильи. О потере сообщил официальный сайт клуба.

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Кампаналь посвятил нервионцам 16 лет игровой карьеры. Он, в частности, играл под руководством своего дяди Гильермо, а также находился на радарах ведущих испанских команд – Реала и Барселоны, но не пожелал покидать родной клуб. Завершил активные выступления Кампаналь в Депортиво и в малоизвестных командах Испании. Также в его активе 11 поединков за национальную сборную.

После завершения футбольной карьеры Марселино Кампаналь стал известным атлетом и установил несколько национальных рекордов в различных дисциплинах – от прыжков в высоту и беге с препятствиями до толкания ядра и метания диска.

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