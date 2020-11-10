Сердце легенды испанского футбола перестало биться в возрасте 73 лет. Печальную весть сообщил Реал на своем официальном сайте.

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"Клуб, президент и совет директоров Реала глубоко опечалены смертью Хуана Круса Соля, игрока, который защищал наши цвета с 1975 по 1980 год", – говорится в сообщении пресс-службы мадридцев.

Добавим, что всю свою игровую карьеру Хуан Соль провел, выступая лишь за два клуба – Валенсию и мадридский Реал. Защитник 5 раз выигрывал чемпионат Испании и еще дважды национальный Кубок. Также Соль имеет в своем активе триумф в Кубке обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. Провел 28 матчей за сборную Испании и забил один гол.

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