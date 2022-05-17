Один из культовых игроков Барселоны Франсеск Родригес отошел в мир иной.

Печальное известие сообщила Барселона на своем официальном сайте. Франсеск Родригес, более известный как Родри, умер в 88 лет.

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Защитника в Каталонию пригласил легендарный Элленио Эррера в 1958 году. Родри отыграл за Барселону 8 сезонов, после чего начал работать в системе клуба. С 1970 по 1976 был ассистентом нескольких главных тренеров "сине-гранатовых".

Суммарно Франсеск Родригес сыграл за Барселону 236 матчей, дважды выиграл Кубок Ярмарок, два раза становился чемпионом Испании и еще дважды торжествовал в национальном Кубке.