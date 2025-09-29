Умер легендарный вратарь Реала, который завоевывал Кубок европейских чемпионов
Ушел из жизни бывший вратарь Реала Хосе Аракистайн.
Мадрид оплакивает потерю бывшего вратаря Хосе Аракистайна, который скончался в возрасте 88 лет. Легендарный страж ворот оставил заметный след в истории клуба, став частью команды 60-х годов.
Аракистайн защищал ворота с 1961 по 1968 год и отыграл 97 поединков. За этот период он стал обладателем Кубка европейских чемпионов, шести титулов чемпиона Испании и Кубка страны.
Его мастерство ценила и национальная сборная Испании, в составе которой он участвовал на чемпионате мира 1962 года в Чили.
Кроме "сливочных", выступал за Реал Сосьедад, Эйбар, Эльче и Кастельон.
