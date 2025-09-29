Мадрид оплакивает потерю бывшего вратаря Хосе Аракистайна, который скончался в возрасте 88 лет. Легендарный страж ворот оставил заметный след в истории клуба, став частью команды 60-х годов.

Экс-игрок Арсенала скончался в возрасте 21 года

Аракистайн защищал ворота с 1961 по 1968 год и отыграл 97 поединков. За этот период он стал обладателем Кубка европейских чемпионов, шести титулов чемпиона Испании и Кубка страны.

Его мастерство ценила и национальная сборная Испании, в составе которой он участвовал на чемпионате мира 1962 года в Чили.

Кроме "сливочных", выступал за Реал Сосьедад, Эйбар, Эльче и Кастельон.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Araquistáin. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025

Атлетико унизил Реал в дерби – магия Альвареса, 10-й забитый мяч Мбаппе, Гюлер оформил гол + пас и стал антигероем