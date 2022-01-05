Сердце специалиста перестало биться на 81 году жизни, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Владимир Малюта начал сотрудничать с Динамо еще в 1975 году. В свое время был врачом сборной Украины. Стал инициатором ряда кардинальных изменений в подходе к спортивной медицине.

"В этот трагический день в глубокой печали склоняю голову и грущу вместе с семьей, родными и близкими Владимира Игоревича. Светлая память об этом выдающемся Человеке навсегда останется в наших сердцах", – приводит пресс-служба Динамо слова Игоря Суркиса.

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