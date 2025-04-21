Досадные новости из Аргентины – в больнице после 2-х месяцев борьбы за жизнь умер легендарный голкипер Уго Гатти, сообщает Marca.

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Экс-вратарь Боки Хуниорс попал в больницу после несчастного случая на улице, когда выгуливал собаку. Во время выздоровления Гатти подцепил инфекцию, которая значительно ухудшила его состояние.

"Эль Локо", как его звали в Аргентине, был легендарным вратарем, который изменил представление о вратарской позиции, часто выбегая за пределы штрафной площадки, чтобы сыграть в мяч. Именно экстравагантный стиль Гатти установил стандарт для современных голкиперов.

Аргентинец был экспертом El Chiringuito и дружил с президентом Реала Флорентино Пересом. Также в его активе рекорд чемпионата Аргентины по количеству матчей – 765 матчей. В частности Гатти был членом культового состава Боки Хуниорс в 1981 году, когда за команду выступал Диего Марадона.

На смерть вратаря отреагировал также президент Аргентины Хавьер Милей в X.

"Пока, коллега", – написал глава страны.

ADIÓS COLEGA (si se me lo permite). pic.twitter.com/bsYmeC2TM5 — Javier Milei (@JMilei) April 20, 2025

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