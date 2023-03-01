Экс-нападающий сборной Франции Жюст Фонтен скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил L'Équipe. Жюст Фонтен выступал в составе Реймса и Ниццы.

Умер легендарный комментатор – 50 лет работы, 10 чемпионатов мира, 10 чемпионатов Европы и 29 финалов Кубка Англии.

За сборную Франции он провел 21 матч, в которых забил 30 голов. Ему принадлежит рекорд по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира – 13 в 1958 году. На этом турнире "Ле Блю" завоевали бронзовые медали. Как игрок Фонтен 4 раза выигрывал чемпионат Франции, дважды побеждал в Кубке страны, становился финалистом Кубка европейских чемпионов.

После окончания игровой карьеры Фонтен тренировал ПСЖ, Тулузу и сборную Марокко. В 2013 году он стал офицером ордена Почётного легиона.

"Господи, краще вже загинути, ніж далі мерзнути": ультрас Шахтаря – від махачу до війни, "Бєркут-Бєркут" і нікчеми з РФ