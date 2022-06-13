Один из лучших футболистов в истории сборной ГДР Бернд Бранш отошел в мир иной.

Браншу было 77 лет. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью, которая оказалась сильнее. Трагическое известие на своем официальном сайте сообщил ФК Галлишер, за который когда-то играл футболист.

Умер участник чемпионата мира 2002 года

К слову, Бернд Бранш был одним из футбольных лидеров ГДР. В частности, был капитаном на единственном для команды ЧМ-74. Тогда даже удалось обыграть будущих чемпионов – сборную ФРГ. Кроме того, Бранш выигрывал Олимпийские игры в 1976 году. Дважды становился лучшим футболистом ГДР (1968, 1974).