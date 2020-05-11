Умер легендарный нападающий Реала, который пять раз выигрывал Ла Лигу

Бывший форвард сборной Испании Хавьер Агилар скончался на 71-м году жизни.

Трагическое известие сообщило испанское издание AS. Причины смерти бывшего игрока Реала не называются.

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К слову, Хавьер Агилар перебрался в мадридский клуб из Расинга в 1971 году. Нападающий отыграл за "королевский клуб" восемь сезонов, провел 190 матчей, в которых забил 50 мячей. За национальную сборную в его активе 3 поединка и один гол.

К сожалению, Агилар попал в клуб, когда мадридцам не удавалось громко заявить о себе на международной арене. Однако игрок сумел с Реалом пять раз выиграть чемпионат Испании и дважды стать обладателем Кубка страны.

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