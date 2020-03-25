Умер легендарный мексиканский тренер Трельес – за его спиной более тысячи матчей

Мировой футбол оплакивает очередную потерю.

Игнасио Трельес ушел из жизни, сегодня, 25 марта. Легендарному специалисту было 103 года.

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Тренер 7 раз поднимал над головой титул чемпиона Мексики, завоевав его с 4-мя разными командами. Также Трельес длительное время возглавлял местную национальную команду, с которой трижды участвовал в Мундиалях (1958, 1962, 1966).

Всего в статусе тренера Трельес провел 1083 матча, 106 из которых были со сборной Мексики.

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