Умер легендарный комментатор – 50 лет работы, 10 чемпионатов мира, 10 чемпионатов Европы и 29 финалов Кубка Англии.
Англия оплакивает потерю одного из величайших комментаторов за всю историю футбола.
Джон Мотсон, которого называли "Голосом футбола", скончался в возрасте 77 лет. Многие клубы АПЛ и известные игроки сразу выразили соболезнования семье и близким легенды.
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Мотсон получил работу на BBC еще в 1968 году. Сначала он вел радиорепортажи матчей, а затем перешел на телевидение. Комментатором он успел отработать 10 чемпионатов мира, 10 чемпионатов Европы и 29 финалов Кубка Англии, пока не завершил активную карьеру в 2018 году. Голос Мотсона сопровождал любителей популярной компьютерной игры FIFA в середине нулевых.
Вероятно, в ближайшие выходные все профессиональные дивизионы Англии перед матчами устроят минуту молчания в честь культового комментатора.
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