Англия оплакивает потерю одного из величайших комментаторов за всю историю футбола.

Джон Мотсон, которого называли "Голосом футбола", скончался в возрасте 77 лет. Многие клубы АПЛ и известные игроки сразу выразили соболезнования семье и близким легенды.

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Мотсон получил работу на BBC еще в 1968 году. Сначала он вел радиорепортажи матчей, а затем перешел на телевидение. Комментатором он успел отработать 10 чемпионатов мира, 10 чемпионатов Европы и 29 финалов Кубка Англии, пока не завершил активную карьеру в 2018 году. Голос Мотсона сопровождал любителей популярной компьютерной игры FIFA в середине нулевых.

Вероятно, в ближайшие выходные все профессиональные дивизионы Англии перед матчами устроят минуту молчания в честь культового комментатора.

We are deeply saddened to hear of the passing of John Motson.



He called one of the most iconic goals in our history, and many more.



There will never be another like Motty pic.twitter.com/pZSBiQvLCc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 23, 2023

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