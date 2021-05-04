На 70-м году жизни умер бывший тренер и футболист Черноморца Владимир Нечаев, информирует официальный сайт клуба. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой человек боролся годами.

Умер бывший тренер и руководитель Шахтера, посвятивший клубу 15 лет

Известный капитан начинал играть в футбол в одесском СКА. За Черноморец в статусе игрока провел 10 лет (287 поединков), еще 5 отдал одесситам, став тренером. В 1974-м Нечаев стал бронзовым призером чемпионата СССР. 6 лет назад на Аллее футбольной славы в Одессе в честь Владимира открыли именную звезду.

К слову, Нечаев также успел поиграть в России и Узбекистане. В статусе тренера работал с рядом украинских, белорусских и российских команд.

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