Пресс-служба Челси сообщила об уходе в небытие легенды клуба Джона Дэмпси.

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Бывший защитник лондонцев умер на 79-м году жизни, причины не раскрываются. Стоит отметить, что Дэмпси является воспитанником академии Фулхэма, однако большую часть карьеры провел в составе Челси (1969 – 1978), а завершал в американской Филадельфии.

Заметим, что Дэмпси вместе с Челси выигрывал Кубок обладателей кубков (1971) и Кубок Англии (1970) – единственные трофеи за свою карьеру.

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