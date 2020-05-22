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Умер легендарный итальянский тренер Симони – он воспитал Роналдо

16:12 69 Читати українською
Умер легендарный итальянский тренер Симони – он воспитал Роналдо
Роналдо и Луиджи Симони / Фото ФК Интер

Известный итальянский специалист Луиджи Симони умер в возрасте 81 года.

Ушел из жизни выдающийся наставник, победитель Кубка УЕФА 1997/98 – Луиджи Симони, сообщает Gazzetta.it.

Умер 24-летний воспитанник ПСЖ

Тренер в последнее время имел проблемы с сердцем, а в прошлом году у него случился инсульт.

Джиджи возглавлял много итальянских клубов, среди которых – Дженоа, Лацио, Наполи, Интер и другие. Именно с миланской командой специалист получил свой самый важный титул в жизни – Кубок УЕФА. Также под руководством Симони в Интере выросла будущая легенда сборной Бразилии – Роналдо.

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