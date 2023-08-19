Умер легендарный итальянский тренер-рекордсмен – один из идолов Гвардиолы, раскрывший Тотти и Пирло
В субботу, 19 августа, не стало Карло Маццоне, который работал главным тренером ряда клубов Серии А.
Итальянский футбол оплакивает Карло Маццоне. Алленаторе не стало в возрасте 86 лет. О смерти выдающегося наставника сообщил Goal и другие СМИ.
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В течение тренерской карьеры Маццоне работал в Асколи, Фиорентине, Болонье, Лечче, Кальяри, Роме, Наполи, Брешии и других клубах. Карло тренировал ряд легенд – в частности, Хосепа Гвардиолу, Франческо Тотти, Андреа Пирло и Роберто Баджо.
Именно под руководством Маццоне, возглавлявшего Рому с 1993 по 1996 год, Франческо Тотти получил место в основе "джалоросси" – Карло отказался отпускать его в другой клуб. Он нашел идеальную роль "реджисты" для Андреа Пирло, впоследствии ставшего лидером Милана и Ювентуса.
Особые отношения с тренером имел и Хосеп Гвардиола – нынешний наставник Манчестер Сити регулярно общался с Маццоне и даже приглашал его на финал ЛЧ против Интера, завершившийся победой "горожан". Последней командой Карло был Ливорно – в 2006 году специалист ушел на пенсию.
Маццоне до сих пор является рекордсменом Серии А по количеству матчей в статусе главного тренера – 792 игры (797 с учетом плей-офф).
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