В субботу, 19 августа, не стало Карло Маццоне, который работал главным тренером ряда клубов Серии А.

Итальянский футбол оплакивает Карло Маццоне. Алленаторе не стало в возрасте 86 лет. О смерти выдающегося наставника сообщил Goal и другие СМИ.

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В течение тренерской карьеры Маццоне работал в Асколи, Фиорентине, Болонье, Лечче, Кальяри, Роме, Наполи, Брешии и других клубах. Карло тренировал ряд легенд – в частности, Хосепа Гвардиолу, Франческо Тотти, Андреа Пирло и Роберто Баджо.

Именно под руководством Маццоне, возглавлявшего Рому с 1993 по 1996 год, Франческо Тотти получил место в основе "джалоросси" – Карло отказался отпускать его в другой клуб. Он нашел идеальную роль "реджисты" для Андреа Пирло, впоследствии ставшего лидером Милана и Ювентуса.

Особые отношения с тренером имел и Хосеп Гвардиола – нынешний наставник Манчестер Сити регулярно общался с Маццоне и даже приглашал его на финал ЛЧ против Интера, завершившийся победой "горожан". Последней командой Карло был Ливорно – в 2006 году специалист ушел на пенсию.

Маццоне до сих пор является рекордсменом Серии А по количеству матчей в статусе главного тренера – 792 игры (797 с учетом плей-офф).

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