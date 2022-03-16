Легенда лондонцев скончался вечером 15 марта в больнице. Ему было 89 лет, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Марчи выступал за Тоттенхэм с 1949-го по 1957 год. Затем поиграл за Виченцу и Торино, после чего в 1959-м вернулся в Тоттенхэм. В 1963-м в составе "шпор" выиграл Кубок обладателей кубков, а также являтся единственным игроком лондонцев, который был частью обеих чемпионских команд (1951, 1961). В общей сложности в футболке Тоттенхэма Тони Марчи сыграл 260 матчей. забил 7 голов.

В поединке 30-го тура АПЛ Тоттенхэм – Вест Хэм, который состоится 20 марта, игроки "шпор" будут играть в траурных повязках. Также будет минута аплодисментов, посвященная памяти легенды.

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