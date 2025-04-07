Как сообщает Sky Sport, колумбийский игрок умер в возрасте 47 лет от сердечного приступа, когда был на праздновании дня рождения члена семьи.

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Хорхе Боланьо наиболее известен по своим выступлениям за Парму, с которой добывал Суперкубок Италии (1999), Кубок Италии (2002). В Италии полузащитник поиграл за Сампдорию, Лечче и Модену. Также играл с Карлосом Вальдеррамой в колумбийском Хуниор де Барранкилья, с которым дважды завоевывал чемпионский титул (1993 и 1995 годы).

Хорхе Боланьо попал в состав сборной Колумбии на Чемпионате мира 1998 года. Однако из 3-х матчей Колумбии на этом турнире экс-звезда Пармы появился на поле лишь в одном из них.

Полузащитник был одним из создателей вместе с Вальдеррамой легендарного празднования «поездом», которое стало культовым.

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