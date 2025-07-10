Сегодня не стало одного из самых известных футболистов в истории львовского футбола Степана Юрчишина. О печальной вести сообщил официальный сайт Карпат.

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"Выдающийся бомбардир, рекордсмен Первой лиги сезона 1979-го по количеству голов, любимец и кумир львовской публики, легенда львовских “Карпат”, которая в разные эпохи прославляла клуб на поле, на тренерской скамье и на руководящих должностях ... Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал.

Футбольный клуб Карпаты искренне скорбит и выражает соболезнования родным и близким Степана Федоровича", – говорится в заявлении Карпат.

На протяжении своей карьеры Степан Юрчишин выступал за СКА (Львов), Карпаты, Пахтакор, Динамо (Киев), Подолье и другие клубы. В 1979 году Юрчишин установил рекорд по количеству голов в сезоне Первой лиги СССР (42 гола). В активе экс-нападающего 4 матча и 1 гол за национальную сборную Советского Союза.

После завершения карьеры игрока Степан Юрчишин работал тренером львовских Карпат и Львова.