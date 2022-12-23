В вечность отошел бывший вингер сборной Испании и Атлетика из Бильбао Хосе Франсиско Рохо.

Испанец, известный феноменальным ударом с левой ноги, умер в возрасте 75 лет после существенного ухудшения здоровья, информирует El Mundo .

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Рохо является настоящей легендой басков, ведь пришел в команду в 1965-м, а ушел в 1982 году, когда вышел на пенсию. Хосе наиграл 541 матч, что является вторым показателем в истории Атлетика, забил 67 мячей и отдал немало ассистов. Также дважды становился обладателем Кубка Испании по футболу.

После завершения игровой карьеры Хосе Франсиско Рохо поработал во второй и первой командах Атлетика, после чего возглавлял Сельту, Осасуну, Саламанку, Реал Сарагосу и Райо Вальекано, который стал для него последним тренерским опытом (2005 год).

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