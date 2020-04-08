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Умер легендарный игрок Атлетико Джонс – он одержал историческую победу для мадридцев

20:43 9 Читати українською
Умер легендарный игрок Атлетико Джонс – он одержал историческую победу для мадридцев
Мигель Джонс / Фото из открытых источников

В Мадриде продолжают хоронить легендарных деятелей футбола.

Легендраний полузащитник Мигель Джонс ушел из жизни на 81-м году жизни, сообщает официальный сайт Атлетико.

Умер экс-тренер Реала и Барселоны Антич – он брал Примеру с Атлетико

Мигель защищал цвета "матрасников" в 1959-1967 годах. За это время хавбек забил более 50 мячей и помог завоевать мадридцам 5 титулов.

В частности, Джонс забил победный мяч в ворота Фиорентины в финале Кубка обладателей кубков 1961/62.

Реал втратив знакового президента: він придбав великих зірок, взяв два кубки ЛЧ, перемагав Динамо на шляху до фіналу

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