toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Умер легендарный голкипер Гордон Бэнкс – чемпион мира-1966 и автор лучшего сейва в истории футбола

12 февраля 12:19 562 Читати українською
Умер легендарный голкипер Гордон Бэнкс – чемпион мира-1966 и автор лучшего сейва в истории футбола
Гордон Бэнкс / BBC Sport

В Англии в возрасте 81 года не стало легендарного голкипера сборной Англии Гордона Бэнкса, который выигрывал чемпионат мира-1966 и совершил лучший сейв в истории футбола.

Сток Сити на своем официальном сайте сообщил, что легенда английского футбола Гордон Бэнкс ушел из жизни в возрасте 81 года.

Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

Бывший голкипер 6 раз признавался лучшим игроком года на своей позиции. Он был основным вратарем сборной Англии на триумфальном домашнем чемпионате мира-1966, а через 4 года на Мундиале в Мексике совершил лучший сейв в истории футбола, в невероятном прыжке отбив удар Пеле.

В течение карьеры выступал за Честерфилд, Лестер и Сток Сити.

Теги
Главное Видеоновости Мир Смерти футболистов Англия Англия Лестер Сити Лестер Сити Гордон Бэнкс Сток Сити Сток Сити Честерфилд Честерфилд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
47
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук