Умер легендарный голкипер Гордон Бэнкс – чемпион мира-1966 и автор лучшего сейва в истории футбола

В Англии в возрасте 81 года не стало легендарного голкипера сборной Англии Гордона Бэнкса, который выигрывал чемпионат мира-1966 и совершил лучший сейв в истории футбола.

Сток Сити на своем официальном сайте сообщил, что легенда английского футбола Гордон Бэнкс ушел из жизни в возрасте 81 года.

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Бывший голкипер 6 раз признавался лучшим игроком года на своей позиции. Он был основным вратарем сборной Англии на триумфальном домашнем чемпионате мира-1966, а через 4 года на Мундиале в Мексике совершил лучший сейв в истории футбола, в невероятном прыжке отбив удар Пеле.

В течение карьеры выступал за Честерфилд, Лестер и Сток Сити.