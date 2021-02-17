О смерти своей легенды сообщила пресс-служба "сине-гранатовых". Марти Верхес умер на 87-м году жизни, причина смерти не называется.

Умер легендарный защитник Реала, который дважды выигрывал Кубок чемпионов с Пушкашем и Ди Стефано

Добавим, что Верхес почти всю профессиональную карьеру провел в составе каталонского клуба, за который сумел сыграть в 285 матчах. Также в его активе 12 поединков за национальную сборную Испании, с которой он ездил на ЧМ-1962.

К слову, вместе с Барселоной футболист дважды выигрывал чемпионат Испании (сезоны 1958/59, 1959/60), трижды – Кубок Испании (1956/57, 1959/59, 1962/63) и трижды – Кубок ярмарок (прообраз нынешней Лиги Европы) – 1955/58, 1958/60, 1965/1966.

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