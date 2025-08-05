Боруссия Д сообщила о смерти своего легендарного игрока Франка Милля. Экс-форвард "черно-желтых", чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ, скончался в возрасте 67 лет. В мае он перенес сердечный приступ и так и не смог полностью восстановиться.

Хаби Алонсо заблокировал трансфер "идеального мадридского игрока" в Боруссию Д

Франк Милль выступал за Боруссию Д с 1986 по 1994 год, став одним из ключевых игроков эпохи – в частности, он помог клубу получить Кубок Германии в 1989 году, финишировать вторым в Бундеслиге 1992-го и выйти в финал Кубка УЕФА 1993 года.

"Наши мысли с семьей Франка Милля. Боруссия скучает по великому игроку 80-х и 90-х годов. Фрэнки был хитрецом на поле и прекрасным собеседником вне его. Его переход к нам в 1986 году стал поворотным моментом для клуба", – сказал генеральный директор дортмуднского клуба Ганс-Йоахим Ватцке.

За свою карьеру Франк Милль провел 190 матчей за Боруссию Менхенгладбах (86 голов), а также играл за Рот-Вайсс Эссен. В составе сборной получал бронзу Олимпиады-88 и победу на чемпионате мира-1990. После завершения карьеры оставался тесно связан с Боруссией как участник ветеранской команды клуба.

"Я не вважаю себе кимось особливим": Модріч – про рішення перейти в Мілан, порівняння з Реалом і давню "образу" Аллегрі