На 60-м году жизни скончался Александр Косевич, сообщает официальный сайт УПЛ.

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За свою карьеру Александр Александрович занимал руководящие должности в Шахтере, донецких Гаранте и Металлурге и Кривбассе, а также возглавлял Кривбасс, Зарю и краматорский Авангард. В общем, Косевич провел более 100 матчей в УПЛ, более 100 матчей в Первой лиге, и оставил воспоминания о своем профессионализме.

Последние годы своей жизни Александр Косевич посвятил восстановлению и поддержке футбольной инфраструктуры Донетчины в условиях войны, работая первым вице-президентом и исполнительным директором Ассоциации футбола Донецкой области, выполнял функции Делегата УАФ на матчах Чемпионата УПЛ.

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