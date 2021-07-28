Трагическое известие сообщил луцкий клуб на своей странице в Facebook. Жизнь Дикого оборвалась, когда ему было 59 лет.

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В течение игровой карьеры нападающий сменил ряд украинском клубов – Карпаты, Металлист, львовский СКА, Нива Т, Нефтяник, Волынь и Верес. Именно в Луцке Дикий лучше всего проявил свои снайперские способности – за 8 лет он наколотил в ворота соперников 86 голов.

С 2000 года легенда Волыни исполнял обязанности тренера в структуре "крестоносцев", в частности помогал и Виталию Кварцяному.

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