Южная Корея потеряла легенду местного футбола Ю Сан Чхоля, который умер 7 июня.

Умер экс-кипер Арсенала и Мидлсбро Миллер

Чхолю было 49 лет, причины смерти не сообщаются. Кореец провел за свою сборную более 120 матчей и был основной фигурой национальной команды на ЧМ-2002, где они создали сенсацию, добравшись до полуфинала.

Чхоль также успел поработать тренером на родине.

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