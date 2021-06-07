Умер легенда сборной Южной Кореи – он выводил команду в полуфинал ЧМ-2002
20:05 - Читати українською
Экс-полузащитник Ю Сан Чхоль ушел из жизни в возрасте 49 лет.
Южная Корея потеряла легенду местного футбола Ю Сан Чхоля, который умер 7 июня.
Умер экс-кипер Арсенала и Мидлсбро Миллер
Чхолю было 49 лет, причины смерти не сообщаются. Кореец провел за свою сборную более 120 матчей и был основной фигурой национальной команды на ЧМ-2002, где они создали сенсацию, добравшись до полуфинала.
Чхоль также успел поработать тренером на родине.
"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter