В возрасте 82-х лет оборвалась жизнь легендарного игрока "красных" Иана Сент-Джона, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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"Мы глубоко опечалены смертью настоящей легенды Энфилда, Иана Сент-Джона. Мысли всех, кто причастен к Ливерпулю, прямо сейчас с близкими легенды в это печальное и трудное время. Покойся с миром, Иан", – говорится в заявлении на официальном сайте.

Главным достижением Сент-Джона стал победный гол в финале Кубка Англии в сезоне 1964/65, приведя мерсисайдцев к первому триумфу в этом турнире. В общем, Сент-Джон в составе Ливерпуля провел 425 матчей и отметился 118 голами, завоевав 6 трофеев.

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