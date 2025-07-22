Ливерпуль на своем официальном сайте сообщил о смерти Джои Джонса – он скончался в возрасте 70 лет. Валлиец, который в составе "красных" стал чемпионом Англии, победителем Кубка европейских чемпионов и Кубка УЕФА, провел за клуб ровно 100 матчей во второй половине 1970-х годов.

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Этот левый защитник был подписан Бобом Пейсли из Рексема в возрасте 20 лет летом 1975 года и принял участие в 14 матчах во всех соревнованиях в течение своего дебютного сезона. К сожалению, ему не хватило всего одного матча, чтобы завоевать медаль чемпиона лиги, поскольку его 13 матчей в элитном дивизионе было недостаточно для ее получения.

Все личные разочарования были забыты в следующей кампании – Джонс закрепил позицию на поле, отыграв 59 игр в невероятно памятном сезоне. Подопечные Пейсли успешно защитили свой чемпионский титул – Джонс сыграл в 39 из 42 матчей – и одновременно вошли в историю, впервые завоевав Кубок европейских чемпионов.

Защитник участвовал в матче на протяжении всего пути к финалу и вышел в стартовом составе в Риме, где Боруссия из Менхенгладбаха была обыграна со счетом 3:1. Вклад Джонса в путешествие, в ходе которого "красные" победили Сент-Этьен и Цюрих в предыдущих раундах, был забавно обобщен на баннере, который занял легендарное место в фольклоре Ливерпуля: "Джоуи съел лягушачьи лапки, сделал рулет и теперь жует Гладбах". При этом слово "жует" (munching) переплетается с началом названия города Боруссии – Менхенгладбахом.

Также в активе Джоуи более 70 матчей за сборную Уэльса.