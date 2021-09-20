Печальная весть пришла из Англии. В вечность отошел знаменитый бывший игрок и тренер Кристал Пэлас.

В воскресенье, 19 сентября, перестало биться сердце Терри Лонга, сообщает пресс-служба Кристал Пэлас. Ему было 86 лет.

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В юношеские годы защитник выступал за Арсенал и Уиком, а в 1955-м перебрался в стан "орлов". За лондонцев Терри выступал на протяжении 15 лет и успел стать легендой. Он провел 480 поединков за Кристал Пэлас – это второй показатель в истории клуба.

По завершении профессиональной карьеры Терри Лонг работал помощником наставника "орлов" Берта Хеда, а также ассистентом в Миллуолле.

We are saddened to learn that club icon Terry Long passed away peacefully on Sunday.



Terry had a testimonial in 1966, became assistant manager in 1972, and holds the second-most appearances for the club on 480 ️#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 20, 2021

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