Журналист Мануэль Фернандес, больше известный как Манолете, умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщила Marca.

За свою долгую и успешную карьеру Фернандес работал в таких изданиях как Marca, Cadena Ser и AS. Манолете вышел на пенсию в 2020 году из-за различных проблем со здоровьем.

Мануэль Фернандес первым начал рассказывать слухи о возможных трансферах или рыночных ситуациях, связанные с игроками и тренерами, и имел огромное влияние в Испании.

