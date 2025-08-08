Умер легенда испанской журналистики – он первым начал рассказывать о трансферах
Футбольное сообщество Испании оплакивает смерть именитого журналиста.
Журналист Мануэль Фернандес, больше известный как Манолете, умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщила Marca.
За свою долгую и успешную карьеру Фернандес работал в таких изданиях как Marca, Cadena Ser и AS. Манолете вышел на пенсию в 2020 году из-за различных проблем со здоровьем.
Мануэль Фернандес первым начал рассказывать слухи о возможных трансферах или рыночных ситуациях, связанные с игроками и тренерами, и имел огромное влияние в Испании.
