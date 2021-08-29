Сегодня, 29 августа, на 67-м году скончался легендарный белорусский футболист Юрий Пудышев, сообщает Tribuna.com Беларусь.

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Причины смерти не сообщаются.

Напомним, Пудышев начал профессиональную карьеру в московском Динамо в 1971 году. Через пять лет перебрался в столицу Беларуси, где стал настоящей легендой, завоевав с командой в 1982 году золотые медали чемпионата СССР. Успел поиграть также за одноименные команды из Ставрополя, Барнаула, Самарканда и Бреста. Вызывался в сборную СССР и олимпийскую команду страны.

Повесив бутсы на гвоздь стал на тренерскую стезю. Работал с Динамо (Якутск), БАТЭ, молодежной и национальной сборной Беларуси и брестским Динамо.

К слову, Пудышев вошел в историю и как один из старейших игроков – 25 октября 2010 года он на 90-й минуте вышел на поле в матче чемпионата Беларуси БАТЭ – Динамо Брест. На тот момент ему было 56 лет. Юрий до последних дней активно болел за киевское Динамо и дружил с Андреем Балем и Степаном Юрчишиным, с которыми в свое время пересекался на футбольном поле.

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