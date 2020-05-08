Умер легенда аргентинского футбола Тринче – на него совершили нападение в родном городе

Аргентинский экс-хавбек Томас Карлович умер из-за дерзкого нападения злоумышленников.

74-летний Томас Карлович по прозвищу Тринче не вышел из комы после атаки неизвестных, которые хотели завладеть его велосипедом, сообщает Infobae.

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Злоумышленники напали на дедушку 7 мая в его родном городе Росарио, врачи сутки боролись за жизнь Тринче, но не смогли победить.

Карлович был легендой аргентинского футбола. Он презирал тренировки, но своей игрой поражал сердца местных болельщиков. По словам таких культовых фигур, как Диего Марадона, Пекерман, Луис Сезар Менотти, Тринче был одним из лучших игроков в истории аргентинского футбола, игра которого чрезвычайно поражала их.

За свою карьеру Тринче успел примерить футболки нескольких аргентинских команд, среди которых Сентраль Кордоба и его родной Росарио Сентраль.

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