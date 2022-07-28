Арсенал сообщил о потере очень знаковой персоны в своей истории.

Легендарный защитник Терри Нил скончался в возрасте 80 лет, сообщает официальный сайт "канониров".

Умер почетный президент Ливерпуля – он вывел мерсисайдцев в Премьер-лигу и помог выиграть 10 трофеев за 16 лет

Арсенал пригласил североирландца из родного Бангора, когда ему было всего 17 лет. С 1959 по 1970-й он отыграл в футболке лондонцев 275 матчей, забил 10 голов и дослужился до звания капитана. Коллекция трофеев оказалась достаточно скромной – только Кубок ярмарки в прощальном сезоне. После этого Нил перебрался в Халл Сити, где исполнял обязанности играющего тренера. Статистика в составе сборной Северной Ирландии – 59 матчей, 2 гола.

Кресло тренера Арсенала досталось Нилу в 1976 году. В этой должности он отдал еще 7,5 лет лондонцам, выиграв Кубок Англии 1978/1979.

Золоті 60-ті і сива давнина: Лобановський закінчує у Шахтарі, бухий тренер і ще 28 фото "старої школи"