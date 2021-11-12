В возрасте 76 лет скончался бывший менеджер Перуджи и президент Анконы – Эрманно Пьерони, информирует La Gazzetta dello Sport.

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В 90-х он прославился рядом гениальных кадровых решений и скандалов, завоевав репутацию "Фокусника". Пьерони руководил Перуджей с 1993 по 2000, и клуб преодолел путь от Серии С до элиты. В это время там выступали два будущих чемпиона мира – Матерацци и Гаттузо. В начале нулевых "Фокусник" становится боссом Анконы и снова повторяет прорыв к Серии А. Впрочем, сказка завершилась моментальным вылетом и объявлением о банкротстве. Впоследствии Пьерони стал фигурантом 7 судебных дел – подделка документов, неуплата налогов, организация договорных матчей и т.д. Менеджер получил запрет заниматься футболом и 50 дней провел за решеткой (позже его перевели под домашний арест).

Даже после такого Пьерони умудрился вернуться к любимому делу, договариваясь с разными клубами об услугах "теневого" консультанта. Его последним местом работы была любительская Анконитана (покинул в марте). Пьерони умер от болезни, с которой боролся несколько лет.

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