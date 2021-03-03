Известный футбольный комментатор Юрий Альбертович Розанов ушел из жизни в возрасте 59 лет. В последнее время он боролся с раком.

Розанов длительное время боролся с онкологическим заболеванием, однако болезнь, к сожалению, оказалась сильнее, сообщает Чемпионат.

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Прошлым летом комментатор вроде пошел на поправку, но в результате обследования у него вновь были обнаружены новообразования. Розанов неоднократно проходил курсы химиотерапии, но, в конце концов, болезнь взяла верх.

Напомним, Юрий Розанов успел поработать не только в России, но и в Украине, комментировав Евро-2012 на телеканале Футбол 1/2. После турнира россиянин еще некоторое время работал экспертом на украинском телевидении, а затем вернулся на родину.

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