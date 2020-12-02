Умер экс-защитник сборной Марокко Абархун – он был одноклубником Морозюка
Преждевременно ушел из жизни бывший центрбек сборной Марокко Мохамед Абархун. В мае ему исполнился 31 год.
Участник Олимпиады-2012 скончался 2 декабря, сообщает официальный твиттер ФИФА.
Умер знаменитый экс-игрок сборной Сенегала Папе Буба Диоп – он выбивал Зидана и Ко с чемпионата мира
Абархун был воспитанником марокканского Магриб Тетуан, а в Европе известен по выступлениям в португальском Морейренсе и турецком Ризеспоре. В феврале 2020-го футболисту стало плохо перед матчем Суперлиги против Трабзонспора. При детальном обследовании у Абархуна обнаружили рак желудка. Руководство Ризеспора не продлило контракт защитника после сезона 2019/20, но продолжало его поддерживать финансово до последнего.
Мохамед Абархун провел 3 матча за Марокко U-23 на Олимпийских играх в Лондоне, а также 7 поединков в составе национальной команды.