Преждевременно ушел из жизни бывший центрбек сборной Марокко Мохамед Абархун. В мае ему исполнился 31 год.

Участник Олимпиады-2012 скончался 2 декабря, сообщает официальный твиттер ФИФА.

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Абархун был воспитанником марокканского Магриб Тетуан, а в Европе известен по выступлениям в португальском Морейренсе и турецком Ризеспоре. В феврале 2020-го футболисту стало плохо перед матчем Суперлиги против Трабзонспора. При детальном обследовании у Абархуна обнаружили рак желудка. Руководство Ризеспора не продлило контракт защитника после сезона 2019/20, но продолжало его поддерживать финансово до последнего.

Мохамед Абархун провел 3 матча за Марокко U-23 на Олимпийских играх в Лондоне, а также 7 поединков в составе национальной команды.

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