Бывший защитник Металлиста Денис Барвинко ушел из жизни в довольно раннем возрасте. Футболист выступал за сборные Украины разных уровней.

Ассоциация футбола Днепропетровской области на своем официальном сайте сообщила печальную новость – в другой мир отошел бывший защитник Металлиста и экс-тренер любительской Энергии Денис Барвинко.

Умер легенда белорусского футбола Пудышев: он обожал киевское Динамо и дружил с украинцами

О причинах смерти не сообщается. Отметим, что защитник дебютировал в составе Металлиста под руководством Мирона Маркевича в 2012 году и стал серебряным призером чемпионата Украины.

В общем он сыграл за харьковчан 11 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. Также Барвинко выступал в составе сборной Украины в категориях от U-18 до U-20.

"Позаду чули шалений крик Лужного "Уб’ю!": син священика став капітаном Волині, 26 років на заводі, його хотіло Динамо