Экс-наставник женской команды Ливерпуля Мэтт Берд скончался в возрасте 47 лет. Об этом информирует пресс-служба мерсисайдцев.

Слот оценил жест Эвертона после смерти Диогу Жоты: "Дерби – это нечто еще более особенное"

О причине смерти пока что официально не сообщается.

Берд дважды возглавлял "красных": сначала с 2012 по 2015 год, а затем с 2021 по 2025 год. Он стал настоящей легендой для клуба, дважды выиграв Суперлигу (аналог АПЛ в женском футболе).

В феврале 2025-го Берд покинул "красных". Летом он возглавил женскую команду Бернли. Английский специалист подал в отставку с поста наставника "кларетовых" за несколько недель до своей смерти. Клуб уже попросил перенести матч против Вест Бромвича в Суперлиге из-за этой тяжелой потери.

Также Мэтт Берд возглавлял женские команды Челси, Миллуолла и Вест Хэма.

Миколенко проиграл дерби с Ливерпулем – Виталий старался, но частично провинился в двух голах