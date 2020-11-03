Ушел из жизни нидерландский специалист Тони Слот, который успел поработать в ряде европейских грандов.

На 74-м году жизни перестало биться сердце Тони Слота, сообщает официальный сайт Барселоны. Причины смерти специалиста не уточняются.

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Голландец известен своей работой в Барселоне (1988-1995 годы), он был помощником главного тренера Йохана Кройфа. Вместе тренерский дуэт завоевал золото чемпионата Испании, а также побеждал в Кубке европейских чемпионов. Также Слот имел опыт работы в Аяксе, ПСВ, АЗ, Бенфике и Валенсии.

Напомним, Йохан Кройф умер в 2016-м от рака.

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