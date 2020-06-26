toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Умер экс-тренер Арсенала – он выигрывал чемпионат Англии перед началом эпохи Венгера

20:00 - Читати українською
Умер экс-тренер Арсенала – он выигрывал чемпионат Англии перед началом эпохи Венгера
Тео Фоли с игроком Арсенала / фото ФК Арсенал

Тео Фоли – бывший помощник главного тренера Арсенала Джорджа Грэма, отошел в мир иной.

Экс-тренер Арсенала Тео Фоли скончался в возрасте 83 лет, сообщает официальный сайт Арсенала.

Умер легендарный защитник Манчестер Юнайтед, который выигрывал первый для "дьяволов" Кубок чемпионов

Специалист наиболее известен работой помощником Джорджа Грэма с 1986 по 1990 годы, и стал одним из героев триумфа в чемпионате Англии 1989 года.

"За свое время в Арсенале Тео завел большое количество друзей среди игроков и персонала, и его смерть будет ощутимой для всех, кто его знал. Наши мысли с его семьей и друзьями в это тяжелое время", – говорится в заявлении Арсенала. Отметим, что легендарный Арсен Венгер возглавил лондонский клуб в 1996 году и тренировал "канониров" до 2018 года.

Последний матч Лобановского, яркая голеада звезд Динамо и арбитр, который был стукачом спецслужб: Джулай – о ЧМ-1990

blog_ava
Динамо – Ворскла: УАФ официально перенесла финал Кубка Украины из Львова и утвердил новое место проведения матча
16:20
5071
Теги
Англия Арсенал Арсенал Смерти футболистов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
46
мин
Шахтер
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук