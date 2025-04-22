Футбол скорбит по Джузеппе Фарине. Бывший президент Виченцы и Милана скончался во вторник, 22 апреля. Он не дожил до своего 92-го дня рождения несколько месяцев. Об этом информирует Sky Sport.

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Фарина руководил 12 клубами: Миланом, Падуей, Виченцой, Аудаче, Вальданьо, Леньяго, Скио, Ровиго, Беллуно, Роверето, Моденой и Пало. Наиболее значимый опыт в мире спорта он получил, работая в Виченце и Милане. Именно он был последним президентом "россонери" до эпохи Сильвио Берлускони. Однако похвастаться успехами во главе большого клуба Джузеппе не удалось – именно при его правлении Милан вылетал в Серию В.

В сезоне 1977/78 Виченца под руководством Фарины заняла в Серии А историческое второе место, когда в ее составе блистал форвард Паоло Росси. В том сезоне Росси стал лучшим бомбардиром Серии А с 24 голами.

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